14:22 28 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.80
  • EUR72.89
Поиск
Samsung GalaxyS10

Samsung vs Apple: определены лучшие модели смартфонов в 2019 году

© Foto/ Instagram/samsungru
Общество
Получить короткую ссылку
254 0 0

Роскачество совместно с коллегами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели новое исследование смартфонов.

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Сразу семь моделей смартфонов от Samsung вошли в Топ-10 лучших смартфонов по итогам совместного исследования Роскачества и Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT).

© AFP 2019 / JOSEP LAGO
LG запатентовала уникальный растягивающийся дисплей смартфона

В десятке также две модели от Apple (iPhone XS Max и iPhone XS) и одна модель Huawei (Huawei Mate 20 Pro). Лучшим в рейтинге признан Samsung Galaxy S10.

Смартфоны Samsung продемонстрировали лучшие качество звука, емкость батареи, возможности телефона, качество звонков, а также прочность и водонепроницаемость. По показателю качества фото- и видеосъемки лидером стал iPhone XS Max, однако эта модель фактически провалила проверку на прочность, отметили эксперты.

Всего было протестировано 359 моделей по 229 параметрам качества и безопасности. При этом оценивались не только общие критерии, такие как мощность, многофункциональность, универсальность и удобство интерфейса, но и более специфические параметры.

По теме

Названы смартфоны с самым высоким уровнем излучения
Эксперты назвали самые ожидаемые смартфоны 2019 года
Роскачество рассказало, как избежать прослушки смартфона
Теги:
Apple, Samsung Galaxy, смартфоны


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Канатная лестница на вершину Халф Дом, США
По ступеням вверх: как выглядят самые страшные лестницы в мире
В Китае дикий слон вышел к людям после изгнания из леса другим самцом
Слоны в городе: дикое животное на улицах китайского города
Бюджет Абхазии на 2019 год
Деньги Абхазии: бюджет республики на 2019 год

Соцсети

Sputnikabkhazia