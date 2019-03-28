Samsung vs Apple: определены лучшие модели смартфонов в 2019 году

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Сразу семь моделей смартфонов от Samsung вошли в Топ-10 лучших смартфонов по итогам совместного исследования Роскачества и Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT).

© AFP 2019 / JOSEP LAGO LG запатентовала уникальный растягивающийся дисплей смартфона

В десятке также две модели от Apple (iPhone XS Max и iPhone XS) и одна модель Huawei (Huawei Mate 20 Pro). Лучшим в рейтинге признан Samsung Galaxy S10.

Смартфоны Samsung продемонстрировали лучшие качество звука, емкость батареи, возможности телефона, качество звонков, а также прочность и водонепроницаемость. По показателю качества фото- и видеосъемки лидером стал iPhone XS Max, однако эта модель фактически провалила проверку на прочность, отметили эксперты.

Всего было протестировано 359 моделей по 229 параметрам качества и безопасности. При этом оценивались не только общие критерии, такие как мощность, многофункциональность, универсальность и удобство интерфейса, но и более специфические параметры.