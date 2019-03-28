ФСБ России задержала члена банды, причастной к взрывам в Москве в 2010 году

В Дагестане задержали участника банды, причастного к терактам на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" московского метро в 2010 году.

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. В Дагестане задержан член "бандгруппы Вагабова", которая причастна к двойному теракту в московском метро в 2010 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Подозреваемый, который подозревается в совершении терактов, доставлен в Москву для проведения дальнейших следственных действий, отмечается в сообщении. Следствие просит суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В марте 2010 года с интервалом менее часа на станциях московского метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" Сокольнической линии произошло два мощных взрыва. Непосредственно в результате обоих взрывов погибли на месте 36 человек, из них 24 на станции метро "Лубянка" и 12 на станции метро "Парк культуры". В последующие дни в больницах скончались еще четыре человека.

Организатором взрывов спецслужбы назвали Магомедали Вагабова - одного из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. В феврале 2013 года Национальный антитеррористический комитет России сообщил об уничтожении в Дагестане последнего террориста, непосредственно причастного к организации и осуществлению терактов в Москве в 2010 году.