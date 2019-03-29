Письма Эйнштейна о "безумии Гитлера" продали с аукциона

Пять личных писем Альберта Эйнштейна были выставлены на торги в четверг 28 марта в аукционном доме Nate D. Sanders в Лос-Анджелесе.

СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Личные письма Альберта Эйнштейна, в которых он высказывается по поводу "безумия Гитлера", "единства еврейского народа" и теории относительности, были проданы в четверг 28 марта с аукциона Nate D. Sanders.

По данным РИА Новости, За письмо 1939 года на аукционе отдали более 134 тысяч долларов, сообщается в пресс-релизе аукционного дома.

© Sputnik / РИА Новости "Письмо о Боге" Эйнштейна продано на аукционе за три миллиона долларов

Всего в четверг было продано пять личных писем Альберта Эйнштейна, в трех из которых (датируемых 1934, 1939 и 1921 годами) ученый комментирует события периода нахождения Гитлера у власти.

В письме 1921 года Эйнштейн пишет сестре, что не может отправиться в Мюнхен, поскольку поездка "поставила бы под угрозу" его жизнь. В 1921 году в Мюнхене царили антисемитские настроения, Гитлер только стал главой Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).

В другом письме в 1934 году Эйнштейн пишет своей первой жене про лечение сына, страдающего от шизофрении, при помощи химических препаратов и отправляет деньги, чтобы помочь семье, сам при этом переживает серьезные лишения.

"Сила сопротивления, которая позволяла еврейскому народу выжить в течение тысячелетий, была в значительной степени основана на традициях взаимопомощи. В эти годы страданий наша готовность помогать друг другу подвергается особенно серьезным испытаниям. Пусть мы выдержим это испытание так же, как и наши отцы до нас. У нас нет других способов самозащиты, кроме нашей солидарности и нашего знания о том, что причина, по которой мы страдаем, важна и священна", - пишет Эйнштейн доктору Морису Ленцу (Dr. Maurice Lenz) в 1939 году.

Письмо 1945 года - редкое письмо Эйнштейна, содержащее рукописные уравнения. В нем Эйнштейн пишет своему помощнику Эрнсту Страусу, обсуждая значимость и последствия нескольких уравнений релятивистской теории гравитации.

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В начале марта Еврейский университет в Иерусалиме представил 110 неизвестных ранее страниц рукописей Альберта Эйнштейна, касающихся научных изысканий и включающих письма времен нацистской Германии к сыну.