Налегке: "Аэрофлот" и "Россия" ввели безбагажные тарифы

Новые тарифы авиакомпаний помогут снизить цены на экономкласс, причем на некоторых направлениях — на 30 процентов.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых направлениях. Эта мера поможет снизить стоимость билета на экономкласс до 30%.

Летать дешево, но налегке можно будет на рейсах в Германию (Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден) и в Италию (Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неаполь, Верона), сообщает РИА Новости.

Отмечается, что прежние тарифы, которые включают стоимость перевозки багажа, сохранятся.

На данный момент безбагажные тарифы уже ввели "Победа", "Уральские авиалинии", Utair, Red Wings и S7.