18:24 02 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.47
  • EUR73.32
Поиск

Налегке: "Аэрофлот" и "Россия" ввели безбагажные тарифы

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
Получить короткую ссылку
170 0 0

Новые тарифы авиакомпаний помогут снизить цены на экономкласс, причем на некоторых направлениях — на 30 процентов.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых направлениях. Эта мера поможет снизить стоимость билета на экономкласс до 30%.

Аэропорт
CC0
Нормы провоза багажа и ручной клади установил Минтранс России

Летать дешево, но налегке можно будет на рейсах в Германию (Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден) и в Италию (Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неаполь, Верона), сообщает РИА Новости.

Отмечается, что прежние тарифы, которые включают стоимость перевозки багажа, сохранятся.

На данный момент безбагажные тарифы уже ввели "Победа", "Уральские авиалинии", Utair, Red Wings и S7.

Теги:
тарифы, багаж, Россия, Аэрофлот


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Профессионалы и студенты: финалисты конкурса Sony World Photography Awards 2019
Ультраправые националисты прошлись маршем в Польше: кадры шествия
Расходы бюджета Абхазии в 2018 году
Расходы Абхазии: бюджет республики в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia