Минздравы Абхазии и Краснодарского края договорились о более тесном сотрудничестве

Абхазские и российские медики наметили план совместных мероприятий для оказания более качественной медпомощи гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Вопросы, связанные с организацией обязательного медицинского страхования (ОМС) граждан России, проживающих в Абхазии, обсудили министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия, помощник министра здравоохранения России Анатолий Гулин и министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

© Sputnik / Максим Блинов Более полутора тысяч жителей Абхазии получили медпомощь по российским полисам ОМС

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Абхазии, стороны отметили необходимость совместной работы между медучреждениями Абхазии и Краснодарского края, а также договорились о создании совместной рабочей группы.

"Самое главное для нас – это обеспечение наших пациентов специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощью в лечебно-профилактических учреждениях прежде всего Краснодарского края", - заявил Цахнакия на встрече с российскими коллегами в Сочи.

Помощник министра здравоохранения России Анатолий Гулин пояснил, что намечен план совместных мероприятий, чтобы медицинская помощь гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии, оказывалась более качественно.

"Намечена совместная работа, краснодарские коллеги будут выезжать в Абхазию, абхазские будут приезжать на базы лечебных учреждений Краснодарского края, все это послужит более качественной и продуктивной работе по оказанию медицинской помощи гражданам, которые обращаются в лечебные учреждения Российской Федерации, в данном случае Краснодарского края", - сказал Гулин.

В ведомстве напомнили, что для России это первый опыт, когда система ОМС вышла за рамки страны в отношении своих граждан, проживающих на территории другого государства.