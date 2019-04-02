"Аэрофлот" назвал стоимость багажа в безбагажном тарифе

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых направлениях.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или 2 тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что стоимость второго места багажа будет аналогичной, третьего - 120 евро (6 тысяч рублей) при оплате на сайте, 150 евро (7,5 тысяч рублей) при оплате в аэропорту.

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" 2 апреля ввели безбагажные тарифы. Пресс-служба "Аэрофлота" сообщала, что это позволит снизить стоимость билетов экономкласса до 30%.