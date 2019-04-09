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Дворцовая площадь

Стали известны самые популярные среди россиян города для отдыха с детьми в мае

© Sputnik / Александр Гальперин
Общество
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Специалисты сервиса по бронированию жилья Tvil.ru назвали пять самых популярных городов для путешествий с детьми в майские праздники.

СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Лидером рейтинга самых популярных городов для путешествий россиян с детьми на майские праздники по версии Tvil.ru стал Санкт-Петербург.

Отдых туристов в Абхазии
© Sputnik Томас Тхайцук
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Средняя стоимость аренды жилья в городе на Неве составляет 3,1 тысячи рублей в сутки, сообщает РИА Новости.

На втором месте - Севастополь (2,6 тысяч рублей), на третьем – Казань (3,2 тысячи рублей). Замкнули пятерку Москва (4,2 тысячи рублей) и Ярославль (2,8 тысяч рублей).

Рейтинг был составлен специалистами на основе информации по бронированию квартир и гостиниц для проживания. По данным сервиса, поездки с детьми бронируют на период от двух до четырех дней. Гости готовы потратить на проживание от 2,6 до 4,2 тысячи рублей в сутки на семью.

Теги:
дети, Россия, майские праздники, отдых


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