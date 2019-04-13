Клуб анонимных любителей русского языка: в Сухуме написали "Тотальный диктант"

Испытать свои силы в написании "Тотального диктанта" в Сухуме решили 84 человека, среди них и корреспондент Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Вспомнить забытое

Ежегодная акция "Тотальный диктант" проходит в городах Абхазии с 2015 года. В этом году диктант написали жители Сухума, Гудауты, Очамчыры и Гагры.

Регистрация участников в столице началась в 11:00. Актовый зал Сухумской средней школы №2 был забит желающими проверить свои знания в орфографии и пунктуации. К ним присоединилась и я.

В последний раз диктант диктант я писала на первом курсе университета. С того времени прошло больше шести лет. Опыт, честно говоря, был не из приятных – за каждую пунктуационную ошибку безжалостная экзаменационная комиссия снимала по пять баллов, за орфографию и того - десять.

Последний диктант "подарил" мне единственную тройку в дипломе, так что на "тотальный" я шла без всякого энтузиазма. В зале собрались в основном школьники старших классов, но были и ребята помладше. Некоторые пришли со своими родителями.

"Меня вот дочка привела, она сама пишет и меня заставила. Не помню, когда я в последний раз писала диктант, но почему бы и не проверить себя", - рассказала мне "соседка" по парте.

Ученица восьмого класса Диана Сивакова впервые участвует в акции. По ее словам, с русским языком она "дружит".

"На самом деле, диктант мне показался не очень сложным, хотя были и спорные моменты. Надеюсь, я написала все более или менее правильно" – рассказала она.

Ее подруга Жанна Айба пишет диктант уже в третий раз. Предыдущие два текста показали ей, что нужно больше работать над правилами пунктуации, а вот грамматических ошибок у школьницы не было.

"Мне нравится, что акция проходит анонимно. Не все хотели бы писать на общее обозрение. Вдруг учителя увидят наши ошибки и будут ругаться. Надеюсь, что я сейчас написала хотя бы на четверку", - улыбается девочка.

Проверить свои знания в русском языке пришли и известные в Абхазии личности. Директор культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия в последний раз писала диктант при поступлении в университет, восемь лет назад.

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"Вне зависимости от возраста нужно всегда стремиться к совершенствованию. Сегодняшний текст был короткий, но было много моментов, в которых как раз и можно проверить себя. Думаю, что пару запятых я все же поставила неправильно", - призналась она.

© Sputnik / Асмат Цвижба По словам организатора акции "Тотальный диктант" в Абхазии Натальи Каюн, в этом году в Сухуме проверить свои знания в русском языке решили 84 человека.

Анонимные ошибки

Перед диктантом участникам акции рассказали о самых распространенных ошибках в русском языке и попросили быть максимально внимательными в заполнении бланков.

Оказалось, что не обязательно подписываться своим именем, если уж вы совсем не уверены в своих силах или наоборот, не хотите "звездиться" грамотностью перед другими. После этой новости уверенности во мне прибавилось и я "нарекла" себя именем одной из любимых героинь романов Джейн Остин.

Диктант в столице читал директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. В этом году автором текстов для "Тотального диктанта" стал писатель Павел Басинский. В Сухуме участникам акции представили его текст "Ловец душ", написанный по мотивам пьесы Максима Горького "На дне".

В начале текст был полностью зачитан самим автором по видео, а затем его продиктовал Хинтба, который несколько раз зачитывал предложения по частям, а в перерывах между предложениями я даже успевала делать фотокадры.

© Sputnik / Асмат Цвижба В Сухуме участникам акции представили текст "Ловец душ", написанный по мотивам пьесы Максима Горького "На дне".

Примерно через 40 минут и более 250 слов работы участников были собраны. Узнать результаты можно будет на официальном сайте Тотального диктанта или в представительстве Россотрудничества в Абхазии, но не раньше среды.

По словам организатора акции в Абхазии Натальи Каюн, в этом году в столице испытать свои силы решили 84 человека.

"Это приблизительно на 20 человек меньше, чем в прошлом году. Мне сложно судить с чем это связано, но, возможно, с тем, что сегодняшняя дата совпала с проведением олимпиады для абитуриентов в Абхазском государственном университете. Поэтому здесь было не так много учеников 11 класса", - объяснила она.

Организатор акции также добавила, что впервые Россотрудничество проведет "работу над ошибками". В понедельник 15 апреля в здании ведомства все желающие смогут подробно разобрать свои недочеты.