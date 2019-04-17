Назван признак преждевременной смерти у мужчин

Исследователи в ходе эксперимента выявили признак, которой может свидетельствовать о преждевременной смерти у мужчин.

СУХУМ, 17 апр - Sputnik. О риске преждевременной смерти у мужчин может говорить пульс чаще 75 ударов в минуту в состоянии покоя, сообщает РИА Новости со ссылкой портал MedicalXpress.

© Foto / Depositphotos / DarioStudios Ученые напечатали на 3-d принтере настоящее сердце

Ученые проводили исследование с 1973 года, в ходе которого 798 мужчин, родившихся в 1943 году в шведском Гетеборге, заполнили анкету и рассказали об образе жизни, уровне стресса и истории сердечно-сосудистых заболеваний в семье.

Исследователи разделили их на четыре группы по частоте сердцебиения: 55 и меньше, 55-65, 65-75 и более 75 ударов в минуту.

Специалисты выяснили, что многие мужчины, у которых пульс был более 55 ударов, курили, мало двигались и чаще подвергались стрессу. При этом уровень смертности от различных сердечных заболеваний и других причин в группе с пульсом более 75 ударов был вдвое выше, чем у пациентов с частотой сердечных сокращений менее 55 ударов в минуту.