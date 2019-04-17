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Автомобиль Jaguar I-Pace

Лучшим автомобилем года признан Jaguar кроссовер I-Pace

© Foto / JAGUAR LAND ROVER LIMITED
Общество
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На автосалоне в Нью-Йорке объявлен победитель конкурса World Car of the Year 2019.

СУХУМ, 17 апр - Sputnik. По результатам международной конкурса  в области автомобилестроения World Car of the Year 2019 автомобиль Jaguar I-Pace завоевал первое место сразу в трех номинациях, сообщается на сайте премии.

Английский электрический кроссовер получил награды — "Автомобиль года", "Дизайн года", "Экологичный автомобиль".

Лучшим автомобилем для города назван Suzukii Jimny. Люксовым автомобилем года признали Audi A7, гиперкаром года — McLaren 72OS.

World Car Awards присуждается группой профессиональных международных автомобильных журналистов из более чем 20 стран мира. Машины, которые участвуют в борьбе за звание всемирного автомобиля года, должны продаваться по меньшей мере в пяти странах и как минимум на двух континентах по состоянию на 1 января того года, в рамках которого проводится отбор.

Теги:
Нью-Йорк (штат), автомобиль


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