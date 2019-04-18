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Массовый сбой произошел в работе Google

© AFP 2019 / Loic Venance
Общество
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Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе поисковой системы Google в ночь на четверг 18 апреля.

СУХУМ, 18 апр - Sputnik. В ночь на четверг наблюдался массовый сбой в работе поисковика Google и почтовой службы Gmail. Произошел массовый сбой в ночь на четверг 18 апреля, сообщает сервис по мониторингу интернет-ресурсов Downdetector.

Больше всего жалоб поступило от американских пользователей, они сообщали о проблемах при попытке зайти на страницу и воспользоваться учетной записью. Сложности также испытывали клиенты из Австралии, Японии, России, Украины и Великобритании.

Порядка 70 процентов жалоб были связаны с трудностями с входом в аккаунт. Кроме того, люди жаловались на неработающий поисковик и невозможность загрузить страницу Google.

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Теги:
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