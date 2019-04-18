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В роуминге — как дома: антимонопольные службы урегулируют цены на связь в СНГ

© Sputnik /
Общество
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Снижение цен на связь в роуминге выгодно и потребителям, и операторам связи, уверен замруководителя антимонопольной службы России.

17 апр — Sputnik. Принцип "в роуминге — как дома" применят к ценам на мобильную связь на всей территории СНГ, пообещал замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин на заседании Комиссии по экономическим вопросам Экономсовета Исполкома СНГ.

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"Процесс над роумингом" стартовал еще в 2010 году — тогда антимонопольщики призвали к ответу операторов связи двух стран, России и Казахстана. По итогам тогдашних обсуждений цены на мобильную связь снизились от двух до восьми раз, в зависимости от типа услуг. Тем не менее, по словам Голомолзина, пока проблема переплат за связь не решена окончательно:

"Потребители из наших стран при переезде внутри СНГ из одного государства в другое все еще переплачивают за услуги мобильной связи, иногда стоимость услуг возрастает в десятки раз. При этом в изменении ценовой политики должны быть заинтересованы и поставщики, и потребители услуг. Снижение цен означает рост трафика. А рост трафика — это сохранение и преумножение доходов для операторов связи и рост количества абонентов".

Еще один судебный прецедент на поле мобильной связи произошел в 2018 году в России. Тогда ФАС возбудило дело против двух ведущих российских мобильных операторов, добиваясь отмены роуминга внутри страны. В результате внутрироссийские цены на связь вне домашнего региона были снижены.

Замруководителя ФАС отметил, что опыт борьбы с оплатой роуминга в России пригодится всему СНГ. Уже собрана и функционирует Международная рабочая группа по вопросам цен на мобильную связь. В нее входят не только страны СНГ, но и дружественные государства-соседи. Вопрос о взаимной отмене роуминга на двусторонней основе обсуждают Беларусь и Россия.

Голомолзин надеется, что справедливый роуминг в СНГ восторжествует, а операторы связи примут на вооружение принцип "в роуминге как дома" в ближайшие годы.

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Данный доклад будет представлен на рассмотрение Экономсовета и Совета глав правительств СНГ.

Теги:
мобильная связь, СНГ, роуминг


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