Закон, повышающий пенсии ветеранам войны, приняли в России

Согласно принятому Госдумой закону, в среднем выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, должны увеличиться на девять с половиной тысячи рублей в месяц.

СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Система расчета доплат к пенсиям ветеранов Великой Отечественной войны будет изменена, соответствующий закон приняла Госдума России.

По данным РИА Новости, в среднем выплаты должны увеличиться на 9,5 тысячи рублей в месяц.

Действующие меры поддержки

Сейчас участникам войны оказывают поддержку в виде надбавок и повышений пенсии или возможности получения двух пенсий сразу — по старости и по инвалидности.

© Sputnik / Евгений Епанчинцев Пенсии россиян увеличатся после индексации с 1 апреля

Уволенным с военной службы пенсии рассчитывают, исходя из денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих (оклад по должности, оклад по специальному званию и ежемесячная надбавка за выслугу лет).

Это денежное довольствие учитывается при расчете выплат с 1 января 2012 года в размере 54% и, начиная с 1 января 2013 года, ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера.

При этом законодательством предусмотрено, что ежегодное увеличение можно установить на очередной финансовый год в размере, превышающем 2%.

С 2012-го размер денежного довольствия увеличился до 72,23%.

Что предложило правительство России

Законопроект предлагает отменить перечисленные ограничения для участников Великой Отечественной войны.

"Соответственно, пенсии <...> будут исчисляться без ограничения размера денежного довольствия", — говорится в пояснительной записке.

Это коснется фронтовиков, принимавших участие в боевых действиях в составе действующей армии; награжденных медалью "За оборону Ленинграда"; инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в ходе Великой Отечественной войны.