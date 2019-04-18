Закон, повышающий пенсии ветеранам войны, приняли в России

СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Система расчета доплат к пенсиям ветеранов Великой Отечественной войны будет изменена, соответствующий закон приняла Госдума России.
По данным РИА Новости, в среднем выплаты должны увеличиться на 9,5 тысячи рублей в месяц.
Действующие меры поддержки
Сейчас участникам войны оказывают поддержку в виде надбавок и повышений пенсии или возможности получения двух пенсий сразу — по старости и по инвалидности.
Уволенным с военной службы пенсии рассчитывают, исходя из денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих (оклад по должности, оклад по специальному званию и ежемесячная надбавка за выслугу лет).
Это денежное довольствие учитывается при расчете выплат с 1 января 2012 года в размере 54% и, начиная с 1 января 2013 года, ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера.
При этом законодательством предусмотрено, что ежегодное увеличение можно установить на очередной финансовый год в размере, превышающем 2%.
С 2012-го размер денежного довольствия увеличился до 72,23%.
Что предложило правительство России
Законопроект предлагает отменить перечисленные ограничения для участников Великой Отечественной войны.
"Соответственно, пенсии <...> будут исчисляться без ограничения размера денежного довольствия", — говорится в пояснительной записке.
Это коснется фронтовиков, принимавших участие в боевых действиях в составе действующей армии; награжденных медалью "За оборону Ленинграда"; инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в ходе Великой Отечественной войны.