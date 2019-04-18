Forbes назвал 200 богатейших бизнесменов России

СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон назван самым богатым российским бизнесменом согласно рейтингу Forbes.

Его состояние составило 24 миллиарда долларов. На втором месте председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием 21,3 миллиарда долларов. Тройку замыкает президент НК "Лукойл" Вагит Алекперов с 20,7 миллиардами долларов.

Также в список попали председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов, член совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, президент холдинга "Интеррос" Владимир Потанин, совладелец LetterOne Holdings и "Альфа-Групп" Михаил Фридман, совладелец СУЭК и "Еврохима" Андрей Мельниченко, сснователь и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов и частный инвестор Роман Абрамович.

Всего в рейтинг вошли 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров России.