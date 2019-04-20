Стало известно, как сэкономить при покупке авиабилетов

СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Самые дешевые билеты за границу можно купить в межсезонье: в феврале, марте, октябре и ноябре, об это пишет сервис Туту.ру.

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Эксперты провели анализ стоимости авиабилетов по самым востребованным направлениям Европы и дальнего зарубежья.

Наиболее дорогое время для путешествий в Европу – июнь, а по другим зарубежным направлениям – июль.

Если приобретать авиабилеты на другие месяцы, можно сэкономить до 20-30% от среднегодовой стоимости, а если сравнивать с горячим сезоном, то билеты могут оказаться дешевле и в два раза. Вместе с тем цены на перелет даже в сезон могут быть на уровне среднегодовых, если покупать их за три-шесть месяцев.

Отмечается также, что единовременная покупка билетов обходится дороже, чем оплата двух отдельных перелетов. Как правило, это пляжные направления.