23:04 20 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.96
  • EUR71.92
Поиск
Пассажир самолета.

Стало известно, как сэкономить при покупке авиабилетов

© Fotolia / Kasto
Общество
Получить короткую ссылку
15 0 0

Эксперты дали несколько советов, когда стоит покупать авиабилеты, чтобы сэкономить.

СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Самые дешевые билеты за границу можно купить в межсезонье: в феврале, марте, октябре и ноябре, об это пишет сервис Туту.ру.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Майские каникулы в Абхазии: на что посмотреть и где остаться

Эксперты провели анализ стоимости авиабилетов по самым востребованным направлениям Европы и дальнего зарубежья. 

Наиболее дорогое время для путешествий в Европу – июнь, а по другим зарубежным направлениям – июль.

Если приобретать авиабилеты на другие месяцы, можно сэкономить до 20-30% от среднегодовой стоимости, а если сравнивать с горячим сезоном, то билеты могут оказаться дешевле и в два раза. Вместе с тем цены на перелет даже в сезон могут быть на уровне среднегодовых, если покупать их за три-шесть месяцев.

Отмечается также, что единовременная покупка билетов обходится дороже, чем оплата двух отдельных перелетов. Как правило, это пляжные направления.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Первое в мире живое сердце, напечатанное на 3D-принтере во время демонстрации в лаборатории, Тель-Авив, Израиль
Как живое: первое напечатанное на 3D-принтере работающее сердце
25-й кадр: съемки романтического признания на Рице для Моей планеты
"25-й кадр": съемки романтического признания на Рице для "Моей планеты"
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia