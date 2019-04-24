Знать меру: врачи рассказали, сколько яиц и кулича можно съесть на Пасху

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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Врачи советуют знать меру и не налегать после Поста во время празднования Пасхи на яйца и куличи, оптимальное количество - три яйца и 100 граммов кулича или творожной пасхи, пишет РИА Новости.

© Sputnik Леон Гуния Как правильно выбрать яйца к Пасхе

При этом отмечается, что норму можно увеличить, если отказаться от других калорийных продуктов в течение дня.

"По рекомендациям врачей, в день нужно съедать половину яйца, потому что это определенный набор белков, жиров, углеводов и пищевых веществ. Если говорить о безопасной дозе, с учетом того, что человек будет есть еще мясо, рыбу, то в этом случае следует ограничиться тремя яйцами в день, этого будет достаточно", - рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, врач терапевт-диетолог Екатерина Бурляева.

В целом, в пасхальных продуктах - яйцах, творожных пасхах и куличах - достаточно много полезных элементов, отмечают эксперты.

"Яйца - очень ценный продукт, содержащий много различных витаминов и минеральных веществ. Помимо того, что там есть белки, жиры и углеводы. Яйца можно назвать источником витамина А, холина, биотина, кобальта, силена – все эти вещества необходимы нашему организму для различных биохимических процессов", - отметила Бурляева.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Никакого маргарина: специалисты рассказали, как выбрать пасхальные куличи

Наличие холина в яйцах позволяет употреблять их даже людям с повышенным холестерином, так как это вещество нивелирует влияние холестерина на организм, уточнила диетолог.

В куличах, по ее словам, содержатся витамины группы В. Кроме того, если в куличах используют растительное масло, то благодаря ему можно получить витамин Е, а если сливочное – витамин А. Творожная пасха полезна содержанием витаминов А и D и наличием кальция в твороге, добавила Бурляева.

Эксперты сходятся во мнении, что употреблять пасхальные продукты следует с осторожностью, если у человека есть обострения хронических заболеваний или острая стадия заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Яйца с осторожностью следует применять людям с хроническим панкреатитом, творог не показан после отравления, так как он достаточно сложно переваривается, пояснила Бурляева.

Однако если у человека нет серьезных заболеваний, то он вполне может позволить себе пасхальные продукты, главное - во всем знать меру, резюмировали врачи.