ВОЗ выпустила рекомендации для улучшения здоровья детей до 5 лет

Эксперты ВОЗ намерены к концу года разработать общие международные стандарты и рекомендации для государств по обустройству детских площадок и программ для детских образовательных учреждений и развивающих центров для улучшения активности детей.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения представила рекомендации для детей в возрасте до 5 лет, чтобы предотвратить ожирение в подростковом возрасте, пишет РИА Новости.

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По мнению экспертов ВОЗ, дети в возрасте до 5 лет должны как минимум 3 часа в день посвящать активным играм, спать в среднем по 14 часов в день и всего один час могут проводить в сидячем положении за просмотром мультиков.

Дети до 1 года

Новорожденные дети до 1 года должны быть физически активными по меньшей мере 30 минут в день. На качественный ночной и дневной сон должно быть выделено от 12 до 17 часов. Детям от 1 до 2 лет рекомендуется как минимум 3 часа физической активности и от 11 до 14 часов сна. Пассивное сидение перед телевизором или компьютером для годовалых малышей не рекомендуется вовсе, а для детей от двух лет должно быть ограничено одним часов в сутки.

Дети от 3 до 4

Дети от 3 до 4 лет должны также проводить в активных играх от трех часов в день, спать не меньше 11-13 часов и проводить перед телевизором и компьютером не больше часа.

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В ВОЗ подчеркивают, что недостаток физической активности является одним из ведущих факторов риска смертности и роста ожирения в мире. Также, за последние 40 лет количество детей и подростков, страдающих ожирением, во всем мире выросло до 120 миллионов, большинство из которых проживает в странах с низким и среднем уровнем дохода населения.