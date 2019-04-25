"Женщина-праздник": история одной хозяйки

О том, как экономист Эсма Пачулия превратила свою жизнь в праздник и почему дома ее называют Плюшкиным, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

Талант в крови

До Пасхи осталось всего несколько дней, но в Абхазии не принято готовиться к праздникам заранее. Хозяйки скупают продукты и гонятся за свежими домашними яйцами на рынке в последние дни, создавая у прилавков и на парковках огромные очереди.

Но в доме у Эсмы Пачулия атмосфера праздника чувствуется уже давно. В зале уже живет целое "семейство" фарфоровых пасхальных кроликов, подготовлена и расставлена тематическая посуда, в вазах красуется верба, в колбочках хранятся засушенные карамельные фрукты и засахаренные лепестки роз – будущий декор для куличей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Груши в карамели для декора пасхальных куличей

По словам Эсмы, заранее и основательно она готовится не только к Пасхе, но и ко всем праздникам. Украшения и подарки для друзей и родственников делает своими руками. В этот раз будет дарить близким набор для украшения куличей, самодельный, конечно же.

Любовь к хендмейду проявилась у Эсмы еще в детстве. Школьница шила вещи в начале для кукол, а позже и для сверстниц. Сама девушка считает, что это все гены, которые передались от бабушки.

"Мой дедушка в шутку говорил, что каждый день в доме просыпается в новой комнате. То есть она всегда что-то меняла, придумывала что-то новое. Вот и я такая же", - добавила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Эсмы Пачулия основательно готовится к Пасхе

"Макаронное" настроение

По образованию девушка - экономист, но по профессии никогда не работала. В университете Эсма вышла замуж, уже 10 лет она в декрете. Воспитание троих детей и уход за домом занимают у домохозяйки много времени, но для своего хобби Эсма всегда находит время. По ночам "скроллит" соцсети в поисках новых идей и вдохновения, но пытается никогда не повторяться. Главное – получать от любимого дела удовольствие и любить его, считает Эсма.

Свои работы девушка часто выкладывает на личных страницах в социальных сетях.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пасхальный кулич от Эсмы Пачулия

"Знаете, мне уже стыдно сделать что-то плохо. Потому что люди ждут моих идей. Иной раз хочется расслабиться, но не получается", - признается она.

Вдохновение приходит к Эсме обычно неожиданно, а идеи воплощаются в жизнь очень быстро.

"Бывает иногда я подумаю о чем-то, и я тут же должна сесть и сделать это, сразу же. Говорят, этому можно научиться. Не спорю, но думаю, что все же чувство вкуса, понимание сочетания и красок должно быть в самом человеке", - считает она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Декор пасхальных яиц

Для создания декоративных вещей девушка использует все подручные средства. К примеру, для украшения пасхальных куличей Эсма использует даже макароны, которые после "прокачки" стали больше похожи на золотые ракушки, для заполнения подарочных коробочек – рис, окрашенный в морские тона.

"Я никогда ничего не выкидываю. Иногда муж меня ругает за это. Но я не Плюшкин, бесполезные вещи не собираю, храню только то, что мне понадобится", - улыбается она.

Друзья часто обращаются к девушке не только за советом, но и за уже готовым продуктом. Эсма не отказывает – любит делать подарки. В них девушка вкладывает не только фантазию и ресурсы, но и душу, поэтому ценит, когда люди так же внимательно относятся к подаркам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Эсма с детьми

Самый любимый праздник в семье – Новый год. К нему Эсма готовится за несколько недель раньше. Каждый год тематика и цветовое оформление в доме не похожи на предыдущие. В этом году семья встретила праздник в зелено-бирюзовом.

"Это особый праздник для меня. Как только в город завозят новогодние украшения, я начинаю "изучать" атмосферу и подбирать цвет. То есть у меня в голове за год вперед нет задумок, для меня важно не повторяться", - объяснила она.

Друзья предлагают Эсме превратить хобби в выгодный бизнес и даже профессию. Девушка и сама не против, но времени на это пока что нет. Старшие дети ходят в школу, маленькой всего четыре года.