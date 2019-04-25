В "России сегодня" дали старт "Георгиевской ленточке-2019"

МОСКВА, 25 апр – Sputnik. Волонтеры начали раздавать оранжево-черные ленты – символы уважения к исторической памяти победителей у стен МИА "Россия сегодня", где в 2005 году зародилась эта традиция. Ожидается, что в предстоящие две недели акция охватит все регионы России и более чем 90 стран мира.

Старт "Георгиевской ленточке-2019" дала пресс-конференция, на которой выступили генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, заместитель директора Роспатриотцентра Дмитрий Блужин, глава Федерального агентства по делам молодежи России Александр Бугаев, руководитель общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова и популярный актер Егор Бероев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба Под аккомпанемент квартета: как георгиевские ленточки раздавали в Сухуме

"Эта акция зародилась в стенах нашего агентства и стала поистине глобальной. Георгиевская ленточка превратилась в символ преемственности поколений и человеческого достоинства. Надеемся, что каждый сможет почувствовать ту силу и дух, которые помогли нашим предкам одержать победу над коварным врагом. Мы и дальше будем стараться передавать следующим поколениям те ценности и моральные ориентиры, которые давали силы нашим дедам побороть мировое зло", - сказал Дмитрий Киселев.

"Победа и война для меня много значат. Мои родственники воевали и погибали. А мой дедушка изобрел непробиваемое стекло для истребителей, за что получил премию – большую бутылку спирта, в то время были и такие премии. Нужно уделять больше внимания ветеранам, которые имеют непосредственное отношение к Победе, ведь их не так много осталось", –­ сказал Егор Бероев.

На пресс-конференции состоялась презентация проекта в формате дополненной реальности (AR) и фотовыставки "Май 1945-го", подготовленных МИА "Россия сегодня" совместно с медиагруппой "Красный квадрат". Истории людей, прошедших через войну и встретивших День Победы, записали для проекта российские актеры и ведущие Егор Бероев, Дина Гарипова, Дмитрий Дибров, Дмитрий Киселев, Дмитрий Харатьян, Яна Чурикова. Желающие могут послушать эти истории с помощью мобильного приложения РИА.Lab. Скачав приложение, включив в нем режим AR (дополненной реальности) и наведя камеру телефона на фотографию, посетители получат доступ не только к этим историям, но также к дополнительным фото и видеоматериалам. Приложение доступно в AppStore для устройств на iOS и в Google Play для устройств на Android. В приложение включен также удаленный режим просмотра, что позволяет посетить выставку виртуально из любой точки России.

"Очень воодушевлена своим участием в этом проекте. Это наша общая работа - воспитывать память. Люди забывают быстро, это наше свойство. Только здесь так нельзя. Нужно помнить тех , благодаря кому мы можем жить , радоваться , добиваться своих целей. Очень хочется, чтобы память не умирала", - сказала телеведущая Яна Чурикова.

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