Идеальный профиль: врач рассказал правду о самой популярной лор-операции

В мире ежегодно делают порядка 260 тысяч операций по исправлению носовой перегородки, или септопластике.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Один из самых распространенных видов хирургического вмешательства в отоларингологии вызывает в последнее время споры. РИА Новости рассказывает о плюсах и минусах этого вида лечения, а также о применяемых в отечественной медицине инновационных подходах.

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Зачем человеку две ноздри

Нос человека делится на две половины тонкой перегородкой — особым органом длиной сантиметров пять. Его передняя часть, подвижная, — это хрящ. А задняя — кость.

Ученые полагают, что носовая перегородка повышает эффективность органа дыхания, поскольку благодаря двум ноздрям мы быстрее и точнее ориентируемся в запахах.

А вот кривая перегородка затрудняет дыхание с одной или обеих сторон носа, что вызывает много нежелательных последствий для организма, вплоть до тяжелых заболеваний.

"Из-за кривой перегородки развивается хронический отек в носу и хронический насморк — ринит. Иногда возникает острое, а потом хроническое воспаление пазух носа, потому что они плохо вентилируются, — синусит и его разновидность гайморит. Если нос не справляется с функциями очищения, нагрева или охлаждения воздуха, это приводит к ангинам, фарингитам", — рассказывает профессор Валерий Свистушкин, директор клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета.

Он указывает на другие проблемы глотки, гортани, нижних отделов дыхательных путей: трахеит, бронхит, заболевания легких. Отек носа нарушает вентиляцию уха через слуховую трубу, что оборачивается отитом. С этим связывают и рефлекторные головные боли.

"У искривления перегородки бывают разные причины. Чаще всего это травма у ребенка, о которой он может и не знать, а родители забыли. Кроме того, когда в 10-15 лет нос начинает активно расти, перегородка становится как стекло в оконной раме, в жестком каркасе. Если не помещается — сминается в ту или иную сторону. Есть и наследственный фактор, и травмы во взрослом возрасте", — продолжает ученый.

Если человек постоянно жалуется на плохое дыхание носом, выделения, головную боль, синуситы, частые простуды, врач исследует перегородку. Для этого используют эндоскопические методы и компьютерную томографию. Если есть искривление, рекомендуют операцию — септопластику.

Лазер в руках хирурга

В начале 1990-х в Институте проблем лазерных и информационных технологий РАН совместно с Сеченовским университетом разработали методику бескровной септопластики. Ученые предложили разогревать хрящевой отдел перегородки лазером на длине волны 1,56 микрометра.

"Хрящ становится мягким, как пластилин, и ему можно придать любую форму. Таким образом мы ликвидируем искривление без разрезов", — поясняет профессор Свистушкин.

Это так называемая лазерная септохондрокоррекция. Операцию проводят амбулаторно — тем, кому требуется исправить только хрящевую часть. Через полчаса пациент уже идет домой.

"Сейчас септопластику делают с максимально щадящим воздействием, стараясь сохранить все структуры носовой перегородки. Исправляют только самые выраженные отделы", — уточняет ученый.

Имплантаты из искусственных материалов, заменяющих носовую перегородку, давно не используют: риск, что они не приживутся, слишком велик.

Споры об эффективности

На паблик во "ВКонтакте", посвященный исправлению носовой перегородки, подписаны более двух с половиной тысяч человек. Там рассказывают об операции, ее последствиях, делятся впечатлениями о постоперационном восстановлении. Под каждым сообщением множество комментариев и вопросов.

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На сайте Pikabu посты о септопластике сопровождаются длинными обсуждениями и подробностями о ходе операции, заживлении, осложнениях. Судя по всему, тема септопластики очень горячая.

Между тем первые операции по исправлению кривой носовой перегородки сделали более ста лет назад. С тех пор технологии сильно изменились.

Хотя септопластика популярна во всем мире, высказывают и сомнения в ее эффективности.

В прошлом году медики из Голландии и Австралии попытались проследить долгосрочные последствия операции по исправлению кривой перегородки. Чувствуют ли пациенты улучшения в течение последующих месяцев и лет?

Сделать однозначный вывод авторы обеих работ не смогли: слишком большой разброс данных, недостаточно исследований, выполненных в соответствии с современными научными стандартами.

По словам профессора Свистушкина, качество жизни у людей с искривленной перегородкой ниже, и операция призвана улучшить самочувствие.

"Так и происходит почти в ста процентах случаев", — уверен он.

После этой операции, как и после любой другой, возможны осложнения: воспаление, затяжное восстановление, синусит из-за послеоперационного отека носа, перфорация перегородки (образовании в ней дырок). Но вероятность таких неприятностей минимальна.