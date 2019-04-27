Благодатный огонь сошел в храме Господня в Иерусалиме

Патриарх Иерусалимский Феофил III передал огонь собравшимся паломникам, которые встретили его с ликованием и возгласами "Христос воскрес!"

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. В храме Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь.

© Фото : Роберт Джопуа Паломники из Абхазии отправились в Иерусалим за Благодатным огнем

По данным РИА Новости, патриарх Иерусалимский Феофил III передал огонь собравшимся паломникам, которые встретили его с ликованием и возгласами "Христос воскрес!" Верующие зажигают "пасхалы" — пучки из 33 свечей, по числу лет земной жизни Иисуса Христа.

Паломники из Абхазии также находятся в Иерусалиме, частичку Благодатного огня они намерены привезти в Сухум специальным рейсом за несколько часов до начала пасхальной службы в храмах республики.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают, что он чудесным образом появляется в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников.

Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи.