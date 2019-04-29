"Вечный город": экспедиция в Крым, день третий

О том, как завершилась экспедиция абхазских журналистов в Крым, почему судьбы Сухума и Феодосии схожи и что предлагает Крым абхазскому туристу, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"В VI веке до нашей эры греками-переселенцами из Милеты на Черноморском побережье был основан город …", абхазы, продолжив эту фразу, добавили бы Сухум, крымчане же – Феодосия. Эти два города связывают не только греки, но и генуэзцы, и турки. Здесь сохранились следы древних цивилизаций.

© Foto / Сария Кварацхелия Все дороги ведут в Севастополь: экспедиция в Крым, день первый

Среди туристов Феодосия не так популярна, как Ялта. Этот город несправедливо обделен вниманием. Инфраструктура достаточно развита. Как и на всем полуострове, здесь самый популярный вид транспорта – троллейбус. Единственный минус – плохие дороги.

Проезжаем мимо "Золотых ворот Крыма" – Коктебеля, мы посмотрели на него лишь через окно микроавтобуса. Излюбленный поэтами серебряного века поселок живет практически только летом.

"Летом здесь народ кутит. Сезон начинается с конца мая и продолжается до начала сентября", – объясняет экскурсовод Дина.

Дорога от Симферополя до центра Феодосии занимает около двух часов. Первая остановка – возле улицы Земской. Здесь все указывает на то, что это место для влюбленных. В центре Земской стоит скульптура-фонтан, изображающая юношу и девушку, целующихся под зонтом. Рядом установлен дорожный знак с надписью "Место для поцелуев" и скамейки в форме сердца. Особо романтичные туристы не проходят мимо.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Скульптура-фонтан, изображающая юношу и девушку, целующихся под зонтом

У Феодосии есть собственная автостанция и даже железнодорожный вокзал. Немного смущает, что железнодорожные пути проходят через город, всего в нескольких метрах от набережной.

В прибрежной зоне много разномастных отелей, гостиниц и гостевых домов. Отдых здесь считается одним из самых дешевых на полуострове. Когда мы приехали, город только-только просыпался после зимней спячки и начинал готовиться к сезону.

Набережная пропитана духом советского времени, есть даже репродукторы на столбах, транслирующие песни о Великой Победе. Перед вокзалом сохранился огромный памятник вождю мирового пролетариата.

Армянская тема

В городе проживают люди разных национальностей. Но, по словам Дины, Феодосия – "сплошная армянская тема". И как бы в доказательство своих слов она ведет нас в церковь Сурб-Саркис – один из старейших памятников армянской средневековой архитектуры в курортном городке.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Вход в церковь Сурб-Саркис

В храме сохранились древние фрески и оригинальные двери. Настоятель не разрешил фотографировать, а жаль.

© Sputnik / Сергей Мальгавко Cредневековая армянская церковь Сурб Саркис в Феодосии

Во внутреннем дворе комплекса находится семейный саркофаг. Здесь захоронены знаменитый художник-маринист Иван Айвазовский и его супруга Анна Саркисова.

Отсюда отправляемся в Карантинную бухту – главную визитку Феодосии, где стоит генуэзская крепость.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Генуэзская крепость на карантинном холме

Район был основан выходцами из Генуи и носил итальянское название "Quaranta giorni" (40 дней – прим.). С Феодосией связано одно из трагических событий в истории Европы – эпидемия чумы в XIV веке. Поговаривают, что подозрительные корабли, которые могли принести болезнь, стояли на рейде 40 дней, прежде чем им позволяли войти в гавань и разгрузиться.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Вид с горы Митридат

Здесь журналисты заметили много общего с Абхазией: храм Иверской иконы Божией матери и церковь Святого Димитрия Солунского.

"А в Новом Афоне знают о существовании Иверской иконы Божией матери в Феодосии?" – вплотную подходит к табличке с историей храма тележурналист Наур Гунба.

В этот храм ринулась вся группа. Кто-то приобрел иконы, а кто-то ограничился магнитиками с пейзажами Феодосии.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Стриженная шелковица на горе Митридат

Вторую связь с Абхазией журналисты обнаружили в церкви Святого Димитрия Солунского - в Драндском храме в Абхазии хранится икона этого святого.

Последняя остановка была в Керчи. Поднялись на гору Митридат, она в самом центре города. Отсюда открывается вид на Пантикапей – древнегреческий город, основанный в конце VII века до нашей эры выходцами из Милета. Пантикапей младше Рима всего на 200 лет.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Античный город

Остатки древнего города на горе Митридат открыты для посещения. В подземную часть не пускают, так она еще мало исследована.

На этом наша трехдневная экспедиция на полуостров завершается. Но мы не прощаемся. До скорой встречи, Крым!