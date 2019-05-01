Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны

СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

© Sputnik / Александр Кряжев Некоторым категориям пенсионеров в Абхазии увеличат выплаты

Согласно действующему законодательству России, участникам войны установлены соответствующие меры социальной поддержки, в том числе льготы по пенсионному обеспечению в виде надбавок, увеличений и повышений пенсии или возможность получения двух пенсий сразу – страховой по старости и по инвалидности.

Лицам, уволенным с военной или приравненной к ней службы, пенсии исчисляются из денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих и сотрудников, учитываемого при исчислении пенсий (оклад по должности, оклад по воинскому (специальному) званию и ежемесячная надбавка за выслугу лет).