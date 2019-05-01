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Путин упростил получение гражданства России некоторым категориям иностранцев

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства России для отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства.

СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для дополнительных категорий иностранных граждан, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке, согласно указу, имеют право граждане Ирака, Сирии, Йемена, Афганистана, которые родились в РСФСР и имели гражданство СССР.

Кроме того, получить паспорт в упрощенном порядке смогут граждане Украины, не имеющие гражданства другого государства, которые родились и постоянно проживали на территории Республики Крым и Севастополя, выехавшие за их пределы до 18 марта 2014 года. Это же правило распространяется на их детей, супругов и родителей. Также речь идет о гражданах Украины и лицах без гражданства, имеющих разрешение на временное проживание в Российской Федерации.

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