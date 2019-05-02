Ученые определили, какой продукт спасает от ожирения

Японские ученые выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Согласно исследованию, опубликованному на портале EurekAlert, жители стран, в чьем рационе было порядка 150 граммов риса в день более стройные в сравнении с теми, кто съедает в среднем по 14 граммов.

Как отмечает РИА Новости, исследование охватило жителей 136 стран. Специалисты также учитывали такие факторы, как уровень жизни, расходы на здравоохранение, образование и ВВП.

"Уровень ожирения низок в странах, где рис относится к основным продуктам питания. Таким образом, японская кухня или азиатская диета, в основе которой лежит употребление риса, может помочь предотвратить ожирение", — заявил профессор Томоко Имаи из Женского колледжа гуманитарных наук Doshisha.

Это вызвано тем, что питательные вещества, содержащиеся в цельных злаках, усиливают чувство сытости и не позволяют человеку переедать. Кроме того, рис содержит малое количество жира.