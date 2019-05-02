Доклад Мюллера стал бестселлером в США

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы в 2016 году стал бестселлером, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Associated Press.
Отмечается, что за прошлую неделю было продано более 40 тысяч экземпляров печатного варианта доклада. Агентство также назвало его лидером среди книг с невымышленным сюжетом.
Минюст США опубликовал 24 марта основные выводы выводы Мюллера по итогам "российского расследования". Мюллер решил, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года: Агентство интернет-исследований пыталось в соцсетях "посеять разногласия в обществе", а российские хакеры "собирали и распространяли информацию с целью повлиять на выборы".
При этом ни президент Трамп, ни его команда в сговоре с Россией не состояли, решил Мюллер. Минюст США также считает, что Трамп не мешал расследованию.
В Москве обвинения в причастности к американским выборам опровергли.