Доклад Мюллера стал бестселлером в США

Доклад специального прокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы стал самой продаваемой книгой в США.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы в 2016 году стал бестселлером, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Associated Press.

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Отмечается, что за прошлую неделю было продано более 40 тысяч экземпляров печатного варианта доклада. Агентство также назвало его лидером среди книг с невымышленным сюжетом.

Минюст США опубликовал 24 марта основные выводы выводы Мюллера по итогам "российского расследования". Мюллер решил, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года: Агентство интернет-исследований пыталось в соцсетях "посеять разногласия в обществе", а российские хакеры "собирали и распространяли информацию с целью повлиять на выборы".

При этом ни президент Трамп, ни его команда в сговоре с Россией не состояли, решил Мюллер. Минюст США также считает, что Трамп не мешал расследованию.

В Москве обвинения в причастности к американским выборам опровергли.