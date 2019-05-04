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Facebook может начать платить пользователям за просмотр рекламы

CC0
Общество
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Соцсеть планирует вознаграждать пользователей за просмотр рекламы, совершение покупок через Facebook или взаимодейсвие с контентом.

СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Facebook может принять решение платить собственной криптовалютой, подкрепленной долларом, пользователям платформы за просмотр коммерческих роликов, пишет портал 360 со ссылкой на The Wall Street Journal.

Компания Цукерберга обсуждает разработку криптовалюты с Visa и Mastercard, а также с процессинговой компанией First Data Corp.

Размер инвестиций в проект под названием Project Libra может составить до одного миллиарда долларов. Эти средства должны обеспечить стабильность криптовалюты Facebook, которую компания намерена превратить в платежное средство на электронных торговых площадках.

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