Абхазская эставелла, "жидкая радуга" и "ночная бабочка": необычные реки мира

Что заставляет реки Абхазии идти вспять - от моря в горы, за что Каньо-Кристалес прозвали "жидкой радугой", где увидеть желтую реку и куда по ночам исчезает Уата-Рике, читайте в материале.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Необычная по химическому составу вода, географические особенности и деятельность человека могут превратить реки в уникальные природные объекты. Обзор необычных рек мира в материале РИА Новости.

Гагрский район, Абхазия

Репруа - самая короткая река в Абхазии и одна из самых коротких в мире. Протекает она в Гагрском районе и длина ее составляет около 20 метров.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Томас Тхайцук, Аста Ардзинба Самая короткая река в мире через 18 метров от истока впадает в море

Речной сток абхазских рек составляет 6% от всего речного стока Черного моря – около 14 кубических километров экологически чистой пресной воды. По степени насыщенности гидрографической сетью Абхазия в списке мировых лидеров.

Абхазская эставелла

Уникальным явлением ученые называют, когда река, которая течет с гор к морю, меняет направление обратно в сторону гор. Ученые называют это эставеллой. Такое явление встречается на реке Хипста. Происходит это в период, когда она маловодна и ее затягивает в подземное карстовое русло под горой. Нечто подобное можно наблюдать на реке Юпшара, которая в межень (низкий уровень воды в межпаводковый период - ред.) тоже уходит в свое подземное карстовое русло, и порой это происходит настолько стремительно, что рыбы не успевают уплыть и погибают на высохших камнях.

© Фото : Тенго Тарба Горная река в Абхазии.

Каньо-Кристалес, Колумбия

Река Каньо-Кристалес (Cano Cristales), протекающая по территории Национального заповедника Макарена, внесена в список ЮНЕСКО как объект природного наследия человечества.

Вода в ней кристально прозрачная, на дне — разноцветные водоросли и мох. Многочисленные водопады и живописные нагромождения камней кажутся рукотворными, но это не так — люди к этому не имеют ни малейшего отношения. Местные называют реку "жидкой радугой" и считают самой красивой в мире.

В воде много кислорода, зато практически нет солей и минералов, благодаря чему на дне не образуется ил и тина. Именно поэтому в Каньо-Кристалес почти не водится рыба, ей в реке нечем поживиться.

Летом палящее солнце меняет цвет водорослей Macarenia Clavijera с зеленого на красный — и Каньо-Кристалес преображается.

Чтобы это увидеть, нужно добраться до колумбийского города Вильявисенсио, оттуда на небольшом самолете долететь до Макарены или проделать этот путь на машине за семь часов. Далее — около десяти километров на лодке по реке Гуаяберо и, наконец, пешком по джунглям — до цветной реки.

Уата-Рике, Чили

Самая непостоянная река в мире — "ночная" Уата-Рике. Так ее прозвали местные индейцы, в переводе — "ночная бабочка".

© Foto / “Роскосмос” Уата-Рике, Чили

Источник воды — снежные вершины Анд. Днем под лучами солнца снег тает, ручьи бегут по склонам вниз. До русла вода добирается лишь к ночи, когда ледяные пики застывают и перестают снабжать реку водой, из-за чего ближе к утру она пересыхает. Уата-Рике необитаема — рыбам и животным такой "ритм жизни" не годится.

Чтобы увидеть реку своими глазами, надо прилететь в Сантьяго, а оттуда двигаться в сторону города Лос-Андес.

Рио-Тинто, Испания

Река Рио-Тинто, которая протекает на юго-западе Испании, в Андалусии, не голубая и не зеленая: тут представлены все оттенки красного, оранжевого и желтого.

Много лет на берегах Рио-Тинто добывали железную руду, а отходы сбрасывали в реку. Ученые предполагают, что такой цвет — результат взаимодействия химических элементов и бактерий-экстремофилов, выживающих в любых условиях. Шахты закрылись еще в 2001 году, но вода так и осталась кроваво-красной: вымывание металлов из прибрежной полосы продолжается.

CC BY-SA 4.0 / Paco naranjo jimenez Река Рио-Тинто на юго-западе Испании в автономном регионе Андалусия

Чтобы взглянуть на красную реку, нужно добраться до Севильи, а затем проехать 75 километров на северо-запад.

Читарум, Индонезия

Река Читарум на острове Ява официально считается самой грязной на планете. Глядя на фотографии, не верится, что под грудой мусора есть вода.

© AP Photo. Kusumadireza Читарум, Индонезия

Река превратилась в мусорный поток протяженностью 300 километров всего за несколько десятков лет. На Яве началась индустриализация, на берегах Читарума построили много предприятий. На очистных сооружениях экономили, отходы сливали в реку. А соседние города щедро пополняют речное русло канализационными стоками.

Хуанхэ, Китай

В горах Тибета берет исток вторая по протяженности река Китая — Хуанхэ, в переводе — "желтая река". Вода в ней действительно желтоватая, мутная. Это одна из самых илистых рек в мире, она выносит в море более полутора тысяч тонн ила и глины каждый год.

Хуанхэ протекает через семь провинций Китая. Чтобы побывать на ее берегах, можно посетить города Ланьчжоу, Лоян, Чжэнчжоу, Ухай или другие в том же регионе.