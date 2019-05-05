Обязательную идентификацию в мессенджерах по номеру телефона ввели в России

Постановление правительства России о правилах идентификации пользователей в мессенджерах вступило в силу в воскресенье 5 мая.

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Правила идентификации пользователей мессенджеров через мобильных операторов связи начали действовать в России в воскресенье 5 мая.

Согласно нововведениям, при регистрации пользователя администрация мессенджера обязана направить о нем запрос оператору, а тот в свою очередь должен предоставить ответ в течение двадцати минут, сообщает РИА Новости.

Если данные совпадут, пользователь сможет пройти авторизацию, после чего получит уникальный номер. Его внесут в специальный реестр оператора с указанием, каким именно сервисом для переписки пользуется клиент.

Если абонент решит расторгнуть договор, оператор должен в течение суток сообщить мессенджеру об этом. Тот, в свою очередь, обязан провести повторную идентификацию пользователя, а если этого сделать не удастся – деавторизовать его.

В случае отсутствия номера в базе оператора или неполучения ответа от оператора идентификация пользователя считается незавершенной. В такой ситуации мессенджер должен отказать пользователю в предоставлении услуг.

Как отмечает агентство, большая часть мессенджеров и ранее проверяла номера своих пользователей в процессе авторизации. Теперь главное изменение заключается в том, что мессенджеру предстоит взаимодействовать напрямую с операторами, а не просто просить пользователей ввести в приложении код из СМС.

При этом действующим пользователям мессенджеров не придется заново проходить идентификацию, если информация, которую уже сервис от них получил, и данные, имеющиеся у оператора, окажутся идентичными.

Отмечается, что за отказ работать по новым нормам мессенджеру может грозить штраф до миллиона рублей, а также блокировка на территории России.