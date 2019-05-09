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Facebook снабдит WhatsApp собственной платежной системой

CC0
Общество
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Для создания сервиса к работе будет привлечено более ста инженеров-программистов.

СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Facebook создаст собственную платежную систему на базе мессенджера WhatsApp, пишет портал 360 со ссылкой на Financial Times. 

Веб-страница мессенджера WhatsApp на экране компьютера.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Разработчики WhatsApp анонсировали введение новых функции

Более сотни программистов будут разрабатывать сервис в штаб-квартире Facebook в Дублине и в лондонском офисе. Первыми протестировать новую функцию смогут в Великобритании.

Уже в конце 2019 года этот сервис будет внедряться в базу WhatsApp.

Ранее сообщалось, что мессенджер ограничил возможность пересылать одно и то же сообщение более пяти раз для борьбы с "дезинформацией и слухами".

В России с 5 мая начали действовать новые правила идентификации пользователей мессенджеров через мобильных операторов связи.

Согласно нововведениям, при регистрации пользователя администрация мессенджера обязана направить о нем запрос оператору, а тот в свою очередь должен предоставить ответ в течение двадцати минут.

Если данные совпадут, пользователь сможет пройти авторизацию, после чего получит уникальный номер. Его внесут в специальный реестр оператора с указанием, каким именно сервисом для переписки пользуется клиент.

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