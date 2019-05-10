Больше пить или меньше есть: ученые выяснили, что спасет мир от ожирения

Согласно данным ВОЗ, в мире почти сорок процентов взрослых с лишним весом, еще у тринадцати — ожирение.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. В этом винят переедание, пристрастие к сладкой и малопитательной пище, сидячий образ жизни. Однако ученые считают, что не все так просто. Причины и механизмы этой эпидемии до конца неясны, пишет РИА Новости.

Чист и особо опасен

Общепринятое представление о том, что проблема лишнего веса возникает из-за избытка жирной и высококалорийной пищи, в научном сообществе сейчас активно критикуют. Все больше работ указывают на то, что первую скрипку играет сахар и его заменители. Особое беспокойство вызывает кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, используемый вместо обычного сахара (глюкозы) в напитках и кондитерских изделиях.

В США первыми забили тревогу по поводу ожирения населения и подсчитали, что средний американец через кукурузный сироп в напитках и сладостях потребляет 15 процентов дневной нормы калорий.

Между тем есть данные, что высокофруктозный сироп нарушает метаболизм, а значит, способствует развитию метаболического синдрома, диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний. Эти болезни идут рука об руку с ожирением.

Ученые предполагают, что избыток фруктозы нагружает печень и запускает каскад процессов, ведущих к повышению уровня липидов в печени, мочевой кислоты, тромбозам, воспалению, инсулинорезистентности. Это в итоге оборачивается отложением жира в тканях и набором веса.

Богатые тоже толстеют

Одно время считалось, что ожирение характерно для бедных сообществ и стран с низким достатком, где преобладают факторы, побуждающие переедать.

При нестабильном питании люди периодически голодают, потом наедаются впрок. Из-за недостатка средств покупают дешевую высококалорийную еду, где мало или совсем нет питательных веществ. Бедные семьи больше доверяют рекламе, на них сильнее действуют маркетинговые уловки производителей нездоровых продуктов — например, большие порции в ресторанах фастфуда. Кроме того, у них меньше возможностей вести физически активный образ жизни.

В США почти сорок процентов граждан с лишним весом и ожирением. Особенно велик этот показатель среди латиноамериканского населения и в других национальных сообществах, где много бедных. Увеличивается число полных среди военных, заключенных в тюрьмах и, как ни парадоксально, бездомных.

Ожирение — это социально-экономический феномен, сопровождающийся психологическими проблемами: высоким уровнем стресса, тревожностью, депрессией.

Плошка риса

Единого метода борьбы с лишним весом не существует. Любой диетолог советует не переедать, особенно сладкое, жирное, отказаться от фастфуда. Это означает изменить пищевые привычки. Но как?

Например, чтобы бороться с перееданием, диетологи рекомендуют больше пить — вплоть до восьми чашек чая или других напитков в день. Однако американские и канадские исследователи не смогли подтвердить эффективность этого метода. Они наблюдали две группы подростков с лишним весом: одна употребляла много жидкости, другая — нет, но все следовали общим советам по снижению веса. За несколько лет эксперимента значимой разницы в уменьшении индекса массы тела между группами не выявлено. Да и мало кто из первой группы вообще достиг требуемой нормы потребления воды, отмечают авторы работы.

Японские ученые вместе с коллегами из 136 стран советуют есть больше риса. По их подсчетам, даже пятьдесят граммов этого злака в день могут снизить уровень ожирения в мире на один процент.

Каков механизм воздействия риса, ученые пока не знают, лишь отмечают, что в странах, где этот продукт основной, полных людей меньше. И в целом для тех, кто придерживается диеты с большим количеством питательных волокон и целых зерен, характерны более низкие индекс массы тела и уровень холестерина.

Борьба с эпидемией ожирения пока не дает результата. В связи с этим ученые все чаще говорят о мерах, направленных не только на отдельных людей, но и на всю популяцию.

Например, в некоторых странах применяли экономические стимулы в виде изменения налогов, чтобы побудить людей меньше покупать сладкой газировки, фастфуда, а побольше овощей и фруктов.

Маркировали калорийность блюд в кафе, проводили кампании в СМИ по пропаганде активного образа жизни, ходьбы, велосипедных прогулок, модернизировали зоны отдыха так, чтобы люди больше пользовались лестницами, гуляли.

Ученые из Великобритании и Португалии попытались оценить эффективность таких мер, но однозначного вывода сделать не смогли из-за недостатка данных. Тем не менее они считают, что все это должно способствовать снижению индекса массы тела в среднем для населения и положительно влиять на здоровье.