Готовимся к лету: как защититься от жары

Высокие температуры в помещениях и на улице могут негативно сказаться на состоянии здоровья, особенно у детей и пожилых людей.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Роспотребнадзор дал рекомендации, соблюдение которых позволит не допустить ухудшения здоровья в жару.

Специалисты подчеркивают опасность аномально высоких температур для пожилых людей и детей и предупреждает, что перегрев может привести к обострению хронических заболеваний.

В связи с этим ведомство порекомендовало ограничить время на открытом воздухе в жару, а если на улице все-таки нужно задержаться, остановить свой выбор на легких и светлых тканях в одежде.

Отмечается, что помещения в жару нужно чаще проветривать.

Желательно отказаться от жирной пищи, газировок с повышенным содержанием сахара, алкогольных напитков, а также снизить мясо в рационе. На смену этим продуктам специалисты порекомендовали рыбу, фрукты, овощи, которые следует запивать чаем, морсом, отваром из сухофруктов и минеральной водой. Но даже такие продукты лучше есть не днем, а утром и вечером, когда на улице не так жарко.

Для соблюдения питьевого режима: необходимо выпивать до 1,5 литров жидкости в сутки. Вместе с этим необходимо помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, специалисты рекомендовали принимать душ с прохладной водой в течение дня.