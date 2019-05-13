Политолог: жителей Европы, признающих Крым российским, будет больше

Французская социологическая компания IFop провела опрос для международного информационного агентства и радио Sputnik в странах Европы и США на тему "Считаете ли вы Крым частью России?"

СУХУМ, 13 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Тенденция признания Крыма частью России среди жителей Европы будет продолжаться, сказал в интервью Sputnik Абхазия политолог Владимир Новиков.

© Foto / Сария Кварацхелия Все дороги ведут в Севастополь: экспедиция в Крым, день первый

Согласно итогам социологического опроса, проведенного компанией IFop, за месяц число французов, считающих Крым частью России, выросло на 11%.

"Это есть некое признание геополитической реальности того, что Крым вошел в состав России и то, что ситуация такова и в ближайшие десятилетия она не поменяется. Я думаю, опрос отражает не только некое общественное мнение, но и общий процесс", - отметил Новиков.

Он добавил, что несмотря на все фигуры речи об аннексии Крыма, в политической элите Запада существует мнение о том, что реальность такова, какова она есть, уверен политолог.

"В свое время, после присоединения Прибалтики к СССР, де-факто на Западе все считали, что так и есть, но де-юре многие, включая США не признавали. Также сейчас многие страны понимают, что Крым стал частью России, но без записи, если поблизости нет диктофонов и телекамер", - говорит он.

Число французов, считающих Крым частью России, с середины марта по середину апреля выросло на 11% и составило 37%. Такой же точки зрения придерживаются 38% немцев, 34% британцев и 27% американцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в рамках проекта Sputnik.Мнения авторитетной французской социологической компанией IFop.

"Время все ставит по своим местам, можно говорить сколько угодно о незаконной аннексии и так далее, но нужно исходить из факта, чья там действует власть, кого поддерживает население и так далее. То есть как констатация факта, безусловно, тенденция к признанию Крыма российским среди жителей Запада будет увеличиваться", - подчеркнул Владимир Новиков.

Согласно исследованию, которое осуществлялось по заказу информационного агентства и радио Sputnik с 9 по 15 апреля 2019 года, не считают полуостров российским 27% граждан США, 34% подданных Великобритании, 37% жителей Франции и 43% граждан ФРГ. Три года назад, в марте 2016-го, ситуация была несколько иной: тогда мнения, что Крым – не Россия, придерживались 45% французов и 48% немцев.

Как показал опрос IFop, во Франции, Великобритании и США старшее поколение чаще молодежи считает Крым российским. Такой точки зрения придерживаются 41% французов и 35% британцев в возрасте старше 35 лет, а их более молодые соотечественники называли полуостров частью России в 27% и 30% случаев. В США считают Крым российским 28% тех, кому за 35, против 18% респондентов в категории от 18 до 24 лет.

Во Франции, Великобритании и Соединенных Штатах люди с высшим образованием называли Крым частью России чаще опрошенных со средним и неполным средним образованием. Во Франции такое мнение высказали 39% выпускников вузов против 33% респондентов, не имеющих дипломов о высшем образовании. В Британии и США раскладка положительных ответов на вопрос о российской принадлежности полуострова среди респондентов с высшим, средним и неоконченным средним образованием выглядит так: 45% против 32% и 31% соответственно и 31% против 24% и 25% соответственно.

В Германии граждане, придерживающиеся правых взглядов, считают Крым российским чаще, чем левые (44% против 35%). Особенно распространена такая точка зрения среди сторонников партии "Альтернатива для Германии" (55%).

В опросе принимали участие 4010 респондентов в возрасте старше 18 лет Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Международный проект "Sputnik. Мнения" стартовал в январе 2015 года, в его рамках регулярно проводятся замеры настроений общественности в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, IFop и forsa.