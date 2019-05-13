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Россия расширила список товаров, подлежащих маркировке

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Систему маркировки товаров в России было решено создать в конце 2017 года, ее оператором стал Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Правительство России вдвое расширило список товаров, подлежащих маркировке, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Ведомости".

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев на прошлой неделе.

Газета отмечает, что российские власти добавили следующие восемь групп товаров:

  • готовые продукты из мяса и рыбы,
  • бакалея,
  • бытовая техника,
  • детское питание,
  • растительные масла,
  • бытовая химия,
  • косметика,
  • безалкогольные напитки.

Эти предложения правительство направило в совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), говорится в распоряжении.

Маркировке уже подлежит табачная продукция, а в качестве эксперимента – лекарства. С июня центр возьмет на контроль меховые изделия. Кроме того, в 2019-м маркировка станет обязательной также для шин, фотокамер, обуви, блуз, верхняя одежды (в том числе из кожи), парфюмерии, кухонного и постельного белья.

Всего планируется контролировать 21 группу товаров.

К 2024 году должна быть создана сплошная система маркировки и прослеживания, в которую войдет широкий список товаров, сказал газете представитель ЦРПТ.

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