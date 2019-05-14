Кошки больше не проблема: российские ученые создают вакцину от аллергии

По данным Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии, каждый пятый европеец страдает той или иной формой аллергии.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2025 году аллергиками станет почти половина населения Земли. Это побуждает ученых искать новые средства борьбы с пандемией XXI века, пишет РИА Новости.

Чистота — залог аллергии?

О причинах роста числа аллергиков в мире нет единого мнения. Сторонники гигиенической гипотезы винят улучшение качества жизни и излишнюю чистоплотность. Другие видят причину в избытке химикатов в пище. Обе точки зрения подтверждаются научными фактами.

Так, канадские и новозеландские ученые показали, что дети, грызущие ногти и постоянно сующие в рот грязные пальцы, как правило, вырастают более здоровыми и реже страдают от аллергии, чем их более чистоплотные ровесники.

Согласно выводам канадских биологов, у детей, растущих в семьях вместе с домашними питомцами, практически не бывает аллергий. Ученые полагают, что бактерии от кошек и собак, попав в микрофлору ребенка, служат своего рода прививкой.

Меньше аллергиков среди деревенских жителей, потребляющих фермерские продукты, в частности, парное молоко, и постоянно контактирующих с домашними и сельскохозяйственными животными.

Блокировать опасную молекулу

Ученые выявили основные механизмы возникновения аллергии. Например, острая реакция на пыль и развивающаяся следом аллергическая астма могут случиться из-за неправильной работы гена, отвечающего за производство интерлейкина-6 — сигнальной молекулы, стимулирующей иммунный ответ организма.

© Fotolia / Photographee Пыль дьявола в Абхазии: леса амброзии и мучения аллергиков

Ученые из Института молекулярной биологии РАН сумели отключить этот участок ДНК у лабораторных мышей. В результате грызуны стали практически полностью неуязвимы для пыли. Число агрессивных иммунных клеток в их легких уменьшилось в полтора-два раза, а некоторые вообще исчезли.

Как показали дальнейшие опыты, блокировка интерлейкина-6 подавляла развитие сразу нескольких подтипов астмы, в том числе наиболее тяжелых. А значит, создание лекарства, которое будет предотвращать развитие аллергии на пыль и астмы, не меняя ДНК человека, уже не за горами, считают авторы работы.

Ешь что хочешь

Создать препарат для предотвращения пищевой аллергии в скором времени обещают ученые из Мичиганского университета (США). Они выявили механизм работы так называемых тучных клеток — главных виновников развития аллергии на продукты питания. При стрессовых состояниях — скажем, когда организм атакуют вирусы или бактерии — эти клетки выделяют особые химические вещества — медиаторы воспаления. Например, гистамин.

Но тучные клетки могут и ошибочно активизироваться при поступлении в организм пищевых белков из орехов или рыбы. В этом случае бороться не с чем, а медиаторов воспаления выделено много, поэтому и могут возникнуть опасные аллергические реакции — вплоть до отека мышц, затрудненного дыхания или резкого снижения давления.

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Оказалось, работой тучных клеток можно управлять с помощью рецептора CRF2 (кортикотропин-рилизинг-фактор 2), действующего как блокиратор. Ученые смогли подавить его активность в клетках мышей, свиней и человека, в результате чего тучные клетки увеличили выработку гистамина. Исследователи уверены, что верно и обратное — можно создать лекарство, которое бы повышало активность CRF2, заставляя тем самым тучные клетки аллергиков работать в нормальном режиме.

© Фото : фото из личного архива Галии Тусупбековой Чихать я хотел: как спастись от летней аллергии

Вакцина для страны

Уже в начале следующего года могут появиться первые опытные образцы вакцины против аллергии на кошек. Над препаратом работают ученые из МГМУ им. И. М. Сеченова совместно с коллегами из Венского медицинского университета в рамках проекта Cat Project.

Как рассказал РИА Новости руководитель исследований с российской стороны, заведующий лабораторией иммунопатологии и кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов, сейчас ученые выбирают наиболее эффективную комбинацию белков, из которых будет состоять вакцина. Речь идет не о нативных белках-аллергенах, полученных от животных — они часто вызывают острые реакции, вплоть до анафилактического шока, — а об их генно-инженерных копиях.

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"Что касается аллергии на кошку, за развитие процесса отвечают всего восемь белков из сотен, имеющихся у этого зверя. Именно их генно-инженерные копии мы и используем в нашей разработке. На данный момент мы успешно синтезировали на модели кишечной палочки E.coli все восемь белков и провели тестирование на IgE реактивность семидесяти сывороток пациентов с аллергией на кошку к данным генно-инженерным аналогам. В результате мы уже получили предварительную картину клинической и диагностической значимости для каждого конкретного белка именно на популяции жителей Российской Федерации, поскольку регион проживания для аллергологии очень важен. Сенсибилизация, то есть наличие антител к тому или иному аллергену, может меняться от страны к стране, от региона к региону. У жителей России мы идентифицировали четыре значимых белка, кандидатных для включения в наш препарат", — уточнил ученый.

Следующий этап — синтез конкретных пептидов этих четырех белков, которые войдут в состав препарата. Именно его будут тестировать на животных, а затем на здоровых добровольцах.

"Только после этого можно будет провести клинические испытания на пациентах с аллергией на кошку, и в случае успеха препарат выйдет на рынок. Доклинические испытания при дальнейшем финансировании проекта пройдут через два-три года. Если все будет хорошо, вакцина появится в продаже примерно через пять лет", — подчеркнул Караулов.