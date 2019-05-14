Защитить от шпионов: разработчики посоветовали обновить WhatsApp

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Производитель приложения WhatsApp рекомендовал пользователям обновить мессенджер до последней версии, что позволит тем, кто не успел пострадать от шпионских программ, обезопасить себя, пишет портал Sky News.

Ранее во вторник газета Financial Times сообщила со ссылкой на компанию WhatsApp и распространителя шпионского программного обеспечения, что в приложении WhatsApp в начале мая была обнаружена уязвимость, которая позволила злоумышленникам внедрять израильские шпионские программы на телефоны.

Приложением пользуются 1,5 миллиарда человек по всему миру, на их телефоны злоумышленники могли с помощью звонков через приложение устанавливать вредоносное программное обеспечение. По данным издания, вредоносный код мог передаваться даже в том случае, если пользователи не отвечали на звонок, а сами звонки часто пропадали из журналов вызовов.

Эксперты отмечают, что в случае, если вам прошел звонок, а вы его не видели, и вам передался вредоносный код, то обезопасить себя уже не получится.