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Мессенджер WhatsApp

Защитить от шпионов: разработчики посоветовали обновить WhatsApp

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Уязвимость в приложении WhatsApp позволила злоумышленникам внедрять израильские шпионские программы на телефоны.

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Производитель приложения WhatsApp рекомендовал пользователям обновить мессенджер до последней версии, что позволит тем, кто не успел пострадать от шпионских программ, обезопасить себя, пишет портал Sky News.

WhatsApp
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Ранее во вторник газета Financial Times сообщила со ссылкой на компанию WhatsApp и распространителя шпионского программного обеспечения, что в приложении WhatsApp в начале мая была обнаружена уязвимость, которая позволила злоумышленникам внедрять израильские шпионские программы на телефоны.

Приложением пользуются 1,5 миллиарда человек по всему миру, на их телефоны злоумышленники могли с помощью звонков через приложение устанавливать вредоносное программное обеспечение. По данным издания, вредоносный код мог передаваться даже в том случае, если пользователи не отвечали на звонок, а сами звонки часто пропадали из журналов вызовов.

Эксперты отмечают, что в случае, если вам прошел звонок, а вы его не видели, и вам передался вредоносный код, то обезопасить себя уже не получится.



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