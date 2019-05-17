Соблазн легкой наживы: пресечен незаконный ввоз в Россию крупной партии сигарет

На сигареты и автомобиль наложен арест, образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу с целью определения рыночной стоимости.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Сочинские таможенники совместно с пограничниками пресекли незаконный перевоз через российско-абхазскую границу крупной партии табачной продукции, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Сотрудники таможни задержали автомобиль марки "ГАЗ 3302", следующий из Абхазии в Россию.

При досмотре в газели обнаружили двойные борта, под обшивкой салона был спрятан 631 блок и 9 пачек сигарет в заводской упаковке.

© Foto / Пресс-служба Сочинской таможни Пресечен незаконный ввоз в Россию более 600 блоков сигарет

Как отметил заместитель начальника Сочинской таможни Григорий Минеев, правонарушителям, которых становится все больше, за сокрытие товаров от таможенного контроля грозит крупный штраф, конфискация не только контрабандных сигарет, но и транспортного средства, в котором они перевозились.

По его словам, с начала 2019 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу возбуждено 19 дел об административных правонарушениях. В аналогичном периоде прошлого года по данной статье было возбуждено три дела об административных правонарушениях.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.