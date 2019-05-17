Соблазн легкой наживы: пресечен незаконный ввоз в Россию крупной партии сигарет

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Сочинские таможенники совместно с пограничниками пресекли незаконный перевоз через российско-абхазскую границу крупной партии табачной продукции, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
Сотрудники таможни задержали автомобиль марки "ГАЗ 3302", следующий из Абхазии в Россию.
При досмотре в газели обнаружили двойные борта, под обшивкой салона был спрятан 631 блок и 9 пачек сигарет в заводской упаковке.
Как отметил заместитель начальника Сочинской таможни Григорий Минеев, правонарушителям, которых становится все больше, за сокрытие товаров от таможенного контроля грозит крупный штраф, конфискация не только контрабандных сигарет, но и транспортного средства, в котором они перевозились.
По его словам, с начала 2019 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу возбуждено 19 дел об административных правонарушениях. В аналогичном периоде прошлого года по данной статье было возбуждено три дела об административных правонарушениях.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.