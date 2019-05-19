Спасти или заработать: зачем в Бзыбском ущелье держат медвежонка на цепи

О том, почему туристка из Нижнего Новгорода Надежда Трифонова обеспокоилась судьбой медвежонка, которого держат на цепи в Бзыбском ущелье, и по какой причине она засомневалась в том, что деньги собирают на отправку зверя в заповедник, читайте в материале Sputnik.

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Рауль Хаджимба поручил Министерству внутренних дел усилить работу по пресечению фактов незаконного использования животных на туробъектах на совещании, посвященном подготовке к курортному сезону, в пятницу 17 мая.

Отдых с приключениями

Надежда Трифонова из Нижнего Новгорода приехала в Абхазию полюбоваться ее красотами, решила начать с озера Рица, куда и отправилась 17 мая. По пути на туристический объект экскурсанты не останавливались, но на обратном пути решили походить и сфотографироваться на подвесном мосту в Бзыбском ущелье.

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"Это был джип-тур, мы перешли по мосту на другую сторону, там огромное пастбище, там еще был забор, за которой были лошадки. Все туристы стали переходить через него, чтобы посмотреть на лошадок. Там же был человек одетый в военную форму, который сказал, что скоро придет и ушел", - рассказала туристка.

Полюбовавшись на лошадей, Надежда вернулась к остальной группе туристов, где была какая-то оживленность. Подойдя поближе, она увидела, что человек в военной форме вернулся с медвежонком на цепи и в наморднике.

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"Медвежонок очень маленький, как небольшая собачка. Я подошла и стала спрашивать, откуда у него зверь, он ответил, что можно посмотреть в интернете, что это медвежонок Балу, ему помогают всем миром, и у них есть фонд. Я продолжила интересоваться о том, что будет с медвежонком, когда он подрастет, как называется фонд, какой номер телефона", - отметила Трифонова.

Мужчина сообщил туристам, что он собирает пожертвования для того, чтобы вырастить медвежонка, после чего его передадут в некий заповедник.

"После моих вопросов мужчина стал нервничать и грубить. После того как я начала скандалить, он ушел с пьяным мужчиной, который пожертвовал на спасение зверя 500 рублей", - говорит она.

Как они ушли, медвежонок остался абсолютно один.

"Он начал скулить, метаться, понятно было, что он не может находиться в таком маленьком возрасте в таких условиях. Он стал выбегать на проезжую часть, а этот мужчина стоял возле машины и болтал, я подошла и стала говорить, чтобы он подошел к зверю", - подчеркнула туристка.

Проверила информацию

После того как туристка приехали в гостиницу, она решила проверить информацию, начала искать интернете данные про медвежонка Балу.

"Я подумала, что вдруг что-то есть, просто человек не смог мне объяснить. Я нашла статью в Sputnik Абхазия про медведя Балу, которая вышла несколько лет назад, и поняла что это совсем другая история", - рассказала туристка.

Она уверена, что мужчина, который берет деньги якобы на спасение медвежонка, делает это для личной наживы.

"К тому же когда я спросила его в какой заповедник он хочет отдать зверя, он не смог ответить. По словам местных, медвежонок находится на этом месте уже месяц", - говорит она.

Надежда Трифонова отметила, что зарабатывать деньги на животных кощунственно.

"Все женщины ревели, в том числе и я, мужчины стояли молча, смотрели то на меня, то на медвежонка", - подчеркнула туристка.

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После увиденного в Бзыбском ущелье Надежда написала письмо в интернет-приемную прокуратуры Абхазии, в котором изложила случившееся. Она очень надеется, что правоохранители предпримут меры, которые помогут медвежонку оказаться на воле.