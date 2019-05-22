17:04 22 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.42
  • EUR71.84
Поиск

Крым принял первый миллион туристов с начала года

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
Получить короткую ссылку
24 0 0

Крым принял более одного миллиона туристов с начала года и значительно превысил динамику прошлого года.

СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Более миллиона туристов отдохнули в Крыму с начала года, что на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА Новости.

© Foto / Сария Кварацхелия
Все дороги ведут в Севастополь: экспедиция в Крым, день первый

Как отметил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, крымские курорты готовы встретить очередной свой рекордный сезон.

По словам министра, пока уровень бронирования на период высокого сезона составляет более 60%.

"Глубина бронирования позволяет говорить, что все хорошо складывается", - добавил Волченко.

В 2018 году Крым принял более 6 миллионов человек из 132 стран. Сообщается, что власти полуострова поставили задачу достичь турпотока в 10 миллионов человек в год.

По теме

"Город счастья": экспедиция в Крым, день второй
"Вечный город": экспедиция в Крым, день третий
Теги:
туризм, Крым


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Два дня в оппозиции: акции протеста в Абхазии
Лавров предложил начать мир на Донбассе с обмена всех на всех
Портрет иностранного студента: зачем приезжают учиться в Россию
Портрет иностранного студента: зачем приезжают учиться в Россию

Соцсети

Sputnikabkhazia