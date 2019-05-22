Крым принял первый миллион туристов с начала года

Крым принял более одного миллиона туристов с начала года и значительно превысил динамику прошлого года.

СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Более миллиона туристов отдохнули в Крыму с начала года, что на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА Новости.

© Foto / Сария Кварацхелия Все дороги ведут в Севастополь: экспедиция в Крым, день первый

Как отметил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, крымские курорты готовы встретить очередной свой рекордный сезон.

По словам министра, пока уровень бронирования на период высокого сезона составляет более 60%.

"Глубина бронирования позволяет говорить, что все хорошо складывается", - добавил Волченко.

В 2018 году Крым принял более 6 миллионов человек из 132 стран. Сообщается, что власти полуострова поставили задачу достичь турпотока в 10 миллионов человек в год.