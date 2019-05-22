Министр и автомобиль: история одной "Победы"

О том, почему госсекретарю США во время его визита не предложили прокатиться на белой "Победе", как некогда его предшественнику Джону Керри, читайте в материале.

Sputnik

Не так давно глава МИД России Сергей Лавров, рассказал, почему не прокатил американского госсекретаря Майка Помпео на белой "Победе" в ходе его визита в Россию, как прежнего главу Госдепа Джона Керри. Тогда, в мае 2015 года, российский министр приехал на встречу с Керри именно на этой машине, и подарил американскому коллеге картофель и помидоры.

Лавров пошутил: "Куда-то делся армянин, который мне эту "Победу" давал, не знаю.

Армянином, о котором повел речь российский министр, владелец уже ставшей знаменитой белой "Победы", оказался сочинец Вартан Еремян. Именно на его автомобиле, который он одолжил МИДу, прокатили Джона Керри. А вот Майку Помпео "повезло" меньше".

"Мне звонили, но я был на соревнованиях в 800 км от Сочи и не смог предоставить машину. Жаль, конечно, но я всегда готов искупить вину и дать машину нашему министру, да и вашему", – объясняет Еремян в интервью Sputnik Армения, почему его не смогли найти представители дипломата.

© Foto / предоставлено Вартаном Еремян Владелец белой "Победы" Вартан Еремян

Еремян - отец троих сыновей, старший из которых водитель посла России в Абхазии. Он гордится историей своей машины, которую четверть века назад купил у старенького дедушки. По его словам, предыдущий владелец был героем СССР, а машину получил от Никиты Хрущева за успешно проведенные испытания военного самолета морской авиации. "Победа" была не в лучшем состоянии, но Еремян отремонтировал ее и привел в идеальный вид.

"Кого только я на ней не возил. И фотосессии на сталинской даче были, и в фильме она снималась", – рассказал мужчина.

Еремян вспоминает свою предыдущую встречу с министром. Рассказывает, что сидел рядом с Лавровым, а на заднем сидении был охранник. Волнения не было, но переполняло чувство гордости — ведь именно его автомобиль знаменитый "мистер нет" выбрал для этого важного события.

"Человек он хороший – наш. После этой поездки т несколько раз встречались. Здоровались. Он спрашивал: "Как там "Победа", стоит"? И я отвечал, что стоит", — рассказывает владелец автомобиля.