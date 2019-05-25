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Коста-Рика отменила визы для граждан России

CC0
Общество
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Россия и Коста-Рика отменили визовый режим. Межправительственное соглашение вступило в силу в субботу 25 мая.

СУХУМ, 25 мая — Sputnik. Межправительственное соглашение об отмене визового режима между Россией и Коста-Рикой вступило в силу с субботы 25 мая.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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В соответствии с документом, граждане России, у которых есть действительные загранпаспорта, могут свободно въезжать в Коста-Рику на срок до 90 календарных дней. Кроме того, виза не будет нужна для проезда транзитом.

Однако тем, кто захочет остаться в Коста-Рике больше чем на три месяца, а также тем, кто планирует заниматься трудовой либо коммерческой деятельностью, виза потребуется.

Граждане Коста-Рики смогут въезжать в Россию также на срок до 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты первого въезда.



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