В форме: ученые рассказали, как не набрать лишний вес во время отпуска

СУХУМ, 26 мая — Sputnik. Ученые из университета Джорджии в США выяснили простой способ, как не набрать лишние килограммы во время отпуска, для этого они рекомендуют ежедневно проверять свой вес.

Согласно исследованию, выдержку которого приводит EurekAlert!, после частых взвешиваний люди все чаще начинают уделять спорту больше времени и тщательнее контролируют количество употребляемой пищи.

В ходе эксперимента было обследовано 111 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет. Добровольцы должны были постараться сохранить свой вес в течение двух месяцев. По окончании эксперимента выяснилось, что те, кто регулярно проходили процедуру взвешивания, либо похудели (в среднем на 0,8 килограмма), либо сохранили свой вес. При этом те, у кого весов не было, в среднем прибавили 2,2 килограмма.