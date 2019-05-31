Старикам тут место: стало известно, куда чаще всего в России берут на работу пенсионеров

Исследование выявило, что наиболее лояльны к соискателям пенсионного возраста производственные предприятия.

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Количество компаний, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, сократилось в 2019 году на 26 процентов, следует из результатов исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Согласно опросу, в котором принимало участие 500 работодателей, охотнее всего берут на работу пенсионеров в области промышленности и производства, а также в строительстве.

Отмечается, что 38% российских компаний лояльны к соискателям пенсионного возраста, еще в 36% компаний пенсионеров принимают иногда, в зависимости от уровня квалификации и состояния здоровья претендента на место.

Реже всех о том, что принимают на работу пенсионеров, говорили в компаниях сферы информационных технологий (22%). Принимая подобные решения, как отмечается в исследовании, IT-компании руководствуются тем, что "с кандидатами данного возраста проблематично работать".