Внутрисетевой и национальный роуминг отменили в России

Постановление правительства России об отмене национального и внутрисетевого роуминга в стране вступило в силу с 1 июня.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Жители России могут впредь не платить за входящие звонки при поездках по стране, соответствующее распоряжение правительства вступило в силу с субботу 1 июня, сообщает РИА Новости.

Постановление распространило принцип "роуминг как дома" на всех операторов сотовой связи. Также оно ввел требование о бесплатных входящих звонках в национальном роуминге.

Согласно документу, стоимость услуг связи не будет зависеть от региона, в котором находится абонент. Сотовые операторы смогут брать плату с абонентов за входящие звонки, только если те находятся за пределами страны, на всей территории России теперь законодательно закреплены бесплатные входящие звонки.

Ранее крупные операторы связи ранее уже отменили роуминг по предписанию Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В декабре 2017 года - начале 2018 года "большая четверка" (МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele 2) значительно снизила тарифы в национальном роуминге, в том числе при поездках в Крым (действовал при оказании услуг связи с использованием сети другого оператора).

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В августе-сентябре прошлого года операторы перестали взимать дополнительную плату за услуги связи в поездках внутри России.

При этом междугородные расценки с отменой роуминга никуда не денутся, предупреждают эксперты. Проблему платы за межгород можно решить, если выбрать тарифный план с пакетом минут по всей России: все звонки, в том числе исходящие не из домашнего региона, будут оплачиваться в рамках пакета.