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Apple может отказаться от iTunes

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Медиаплеер iTunes заменят на самостоятельные приложения для музыки, ТВ и подкастов вместе с выходом macOS 10.15.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Корпорация Apple готовится полностью отказаться от iTunes и выпустить самостоятельные приложения для музыки, ТВ и подкастов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

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Уточняется, что новые приложения могут быть запущены вместе с macOS 10.15.

Как пишет Bloomberg, такое решение соответствует стратегии Apple, поскольку без iTunes пользователи смогут управлять своими гаджетами через приложение Music.

Глава корпорации Тим Кук объявит об изменениях на конференции разработчиков WWDC 2019, которая стартует 3 июня.

Плеер iTunes впервые появился в 2001 году. С его помощью пользователи компьютеров Mac слушали музыку и подкасты, смотрели фильмы и ТВ-шоу. Кроме того, он использовался для синхронизации информации на устройствах Apple.

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Теги:
iTunes, Apple iPhone


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