Приложение для знакомств Tinder попало в реестр по слежке

Tinder обязали хранить переписки пользователей и своевременно предоставлять ключи шифрования к ним по запросу силовых структур.

СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Роскомнадзор внес онлайн-сервис знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации, теперь сервис обязан предоставлять по запросу российских спецслужб ключи для расшифровки сообщений, говорится на сайте ведомства.

В настоящее время в реестр организаторов распространения информации из популярных мессенджеров включены Telegram, WeChat и Snapchat. При этом за отказ предоставить данные для включения в реестр на территории России заблокированы мессенджеры Line и Blackberry Messenger.

Реестр организаторов распространения информации существует с 2014 года. Согласно российскому законодательству, в него могут попасть любые ресурсы или сервисы, на которых между пользователями ведется переписка.

Tinder - популярный сервис для знакомств. Входит в американскую Match Group.