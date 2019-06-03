Представители Абхазии обсудили возможность захода "Князя Владимира" в Сухум

Межведомственная делегация из Абхазии отправилась в поездку из Сочи в Севастополь на круизном лайнере "Князь Владимир" в воскресенье 2 июня.

СУХУМ, 3 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Делегация из Абхазии встретилась с руководством и сотрудниками сочинского и новороссийского портов на маршруте круизного лайнера "Князь Владимир", рассказал начальник отдела стратегического и территориального развития Минэкономики Абхазии Теймураз Миквабия в понедельник 3 июня.

"Руководство компании "Черноморские круизы", которая эксплуатирует этот лайнер, пригласила на все встречи представителей таможни, пограничного отряда, администрации портов. Обсуждалась тема возможности добавления в маршрут "Князя Владимира" сухумского порта. Это самая главная и обсуждаемая тема", - отметил Миквабия.

Говорить о конкретных результатах пока рано, так как еще предстоят встречи с руководством портов Севастополя и Ялты, сказал Миквабия и добавил, что "Абхазское морское пароходство" делает все для того, чтобы в 2020 году круизный лайнер зашел в сухумский порт.

Начальник отдела стратегического и территориального развития Минэкономики Абхазии признался, что впервые путешествует на круизном лайнере, и "Князь Владимир" произвел на него только приятные впечатления.

"Это первый для меня опыт, и впечатления исключительно положительные – восторг. Больше всего, что нас поразило – отношение экипажа к гостям. Ощущение такое, что мы у себя дома. Очень приятная атмосфера и, честно говоря, я бы еще раз прокатилась бы на этом лайнере", - поделился Миквабия.

Маршрут круизного лайнера "Князь Владимир" пролегает через порты Сочи, Новороссийска, Ялты, Севастополя. В абхазскую делегацию вошли представители Минэкономики, МИД, Пограничной и таможенной служб Абхазии, Национальной туристической компании, ГК "Абхазское морское пароходства", Государственное инвестиционное агентство.

Первое плавание "Князя Владимира" навигации-2019 началось 12 мая: судно покинуло порт Сочи с 350 пассажирами на борту. Всего в этом году теплоход сделает 23 рейса.

© Foto / Георгий Бержения Абхазская делегация встретилась с руководством портов на маршруте лайнера "Князь Владимир"

Ранее по поручению президента России Владимира Путина было возобновлено регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом. Первым круизом стало недельное путешествие лайнера "Князь Владимир", стартовавшее 11 июня 2017 года. В целом в 2017 году лайнер совершил 18 рейсов, его пассажирами стали порядка пяти тысяч человек.