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Минимальная прибавка к зарплате бюджетников Абхазии составит до 12%

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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По поручению президента Абхазии бюджетникам республики повысили заработную плату в рамках Соглашения между Абхазией и Россией от 2015 года.

СУХУМ, 3 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Минимальное увеличение заработной платы некоторым категориям бюджетников составит от 10% до 12%, уточнили Sputnik в пресс-службе Кабинета Министров Абхазии.

Заседание кабмина
© Sputnik / Томас Тхайцук
Бюджетникам в Абхазии повысят зарплату

Постановление Кабмина вступит в силу после того, как предложенную Кабмином поправку в закон "О бюджете" примут депутаты Народного Собрания.

Повышение также коснется работников сферы образования, науки, спорта и социального обслуживания граждан.

По словам Министра финансов Абхазии Джансуха Нанба, самое большое увеличение зарплаты будет у сотрудников учреждений культуры - до 100%, медикам – до 50%.  

Министр подчеркнул, что ежегодная процедура увеличения заработной платы проходит в рамках реализации межправительственного соглашения между Абхазией и Российской Федерацией, подписанного в 2015 году. К примеру, в прошлом году общая сумма увеличения заработной платы отдельным категориям бюджетников составила 107 миллионов.

"Мы каждый год утверждаем с российской стороной новые целевые значения, которые мы должны достигнуть в пределах того или иного финансового года. В рамках соглашений, подписанных на 2019 год, мы планируем дополнительно направить за счет Российской Федерации более 110 миллионов рублей на повышение зарплат отдельным категориям сотрудников бюджетных организаций", - отметил Нанба.

В связи с этим были внесены корректировки в расходную часть Республиканского бюджета, отметили в пресс-службе. Заработный фонд учреждений  здравоохранения увеличили на 15 миллионов 143 тысячи рублей, культуры и искусства, средств массовой информации - на четыре миллиона 580 тысяч рублей, бюджет физической культуры, спорта и молодежной политики - на два миллиона 61 тысячу рублей, бюджет социальной политики пополнится на один миллион 16 тысяч рублей. Сумма дотаций местным бюджетам составит 87 миллионов 500 тысяч рублей.



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