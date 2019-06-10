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Спасать дельфинов научат в шести городах России

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Общество
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Около двух с половиной миллионов рублей выделят в России на спасение дельфинов в Черном море.

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Центр "Дельфа" проведет тренинги по спасению выбросившихся на берег дельфинов в шести городах Краснодарского края: Сочи, Туапсе, Геленджик, Новороссийск, Анапа, Темрюк.

© Sputnik / Адгур Авидзба
Мертвый дельфин обнаружен на побережье Сухума

Как сообщила РИА Новости директор Центра Татьяна Белей, на проект выделят порядка двух с половиной миллионов рублей.

"В центр поступают звонки о черноморских дельфинах, которых жители находят на берегу или в прибрежной зоне. Люди не знают, что с ними делать, как помочь. Мы получили президентский грант на проведение очных тренингов для всех желающих. Те, кто поймет, что спасение дельфинов - это для них, смогут пройти более углубленный курс и получить больше знаний по ветеринарии морских млекопитающих", - отметила Белей.

Отмечается, что первые занятия начнутся в июле. Заявку на участие в тренинге можно оставить на сайте Центра.

Тренинги, как уточнила Белей, помогут не только научить людей помогать дельфинам, но и проводить идентификацию животных, которая станет основой для создания каталога черноморских дельфинов и оценки их численности.

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Теги:
дельфины, Россия, Черное море


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