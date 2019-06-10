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Путешественники рассказали, какие места в поездах худшие

© Sputnik / Александр Уткин
Общество
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Около 64% опрошенных путешественников назвали места у туалетов в поездах дальнего следования самыми нежелательными.

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Сервис путешествий Туту.ру. опросил около трех с половиной тысяч путешественников и выяснил, что более половины из них считают самыми худшими местами в поездах дальнего следования те, что расположены у туалетов.

В нелюбви к ним признались 64% опрошенных, 21% - избегают верхних боковых полок, а 10% не любят нижние "боковушки". Более терпимы туристы к верхним полкам в купе: их считают крайне неудобными лишь 3% респондентов. По 1% "негативных" голосов набрали нижние полки в купе и места у аварийных выходов.

Лучшими названы полки рядом с купе проводника.

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