Путешественники рассказали, какие места в поездах худшие

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Сервис путешествий Туту.ру. опросил около трех с половиной тысяч путешественников и выяснил, что более половины из них считают самыми худшими местами в поездах дальнего следования те, что расположены у туалетов.

В нелюбви к ним признались 64% опрошенных, 21% - избегают верхних боковых полок, а 10% не любят нижние "боковушки". Более терпимы туристы к верхним полкам в купе: их считают крайне неудобными лишь 3% респондентов. По 1% "негативных" голосов набрали нижние полки в купе и места у аварийных выходов.

Лучшими названы полки рядом с купе проводника.